Le guide du manager

Guide pratique pour les managers et responsables Ressources Humaines Il traite de manière concrète et accessible les questions de droit du travail : utilisation du dispositif Pro A, demande d'augmentation, prise de congés, non-respect des horaires, altercation entre salariés, abandon de poste... Pour chaque situation, les rôles du manager et du service RH sont clairement définis et le périmètre de chacun est respecté et renforcé.