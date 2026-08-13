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Le guide du manager

Collectif, Dominique Le Roux

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Guide pratique pour les managers et responsables Ressources Humaines Il traite de manière concrète et accessible les questions de droit du travail : utilisation du dispositif Pro A, demande d'augmentation, prise de congés, non-respect des horaires, altercation entre salariés, abandon de poste... Pour chaque situation, les rôles du manager et du service RH sont clairement définis et le périmètre de chacun est respecté et renforcé.

Par Collectif, Dominique Le Roux
Chez Editions Législatives

|

Auteur

Collectif, Dominique Le Roux

Editeur

Editions Législatives

Genre

Droit du travail et de l'emplo

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Le guide du manager

Collectif, Dominique Le Roux

Paru le 13/08/2026

Editions Législatives

49,00 €

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9782850865855
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