L'école de Barbapapa

Les aventures des Barbabébés, les élèves d'une école pas comme les autres, présentées dans une toute nouvelle édition tendre et colorée ! Rien ne va plus à l'école du village, où les enfants se rebellent et rendent la vie dure au maître ! Afin de résoudre le problème, et plutôt que de punir sévèrement tout le monde, Barbapapa propose de fonder une école différente... Une école où l'on pourrait apprendre à jouer d'un instrument, à compter, à jardiner, et bien d'autres choses, dans la joie et la bonne humeur. Un classique de la littérature jeunesse à (re)découvrir et à partager ! Dans la même collection : La naissance de Barbapapa , Le voyage de Barbapapa , Les vacances de Barbapapa et d'autres à venir.