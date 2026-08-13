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#Album jeunesse

L'école de Barbapapa

Annette Tison, Talus Taylor

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Les aventures des Barbabébés, les élèves d'une école pas comme les autres, présentées dans une toute nouvelle édition tendre et colorée ! Rien ne va plus à l'école du village, où les enfants se rebellent et rendent la vie dure au maître ! Afin de résoudre le problème, et plutôt que de punir sévèrement tout le monde, Barbapapa propose de fonder une école différente... Une école où l'on pourrait apprendre à jouer d'un instrument, à compter, à jardiner, et bien d'autres choses, dans la joie et la bonne humeur. Un classique de la littérature jeunesse à (re)découvrir et à partager ! Dans la même collection : La naissance de Barbapapa , Le voyage de Barbapapa , Les vacances de Barbapapa et d'autres à venir.

Par Annette Tison, Talus Taylor
Chez Les Livres du Dragon d'Or

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Auteur

Annette Tison, Talus Taylor

Editeur

Les Livres du Dragon d'Or

Genre

Autres personnages

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L'école de Barbapapa

Annette Tison, Talus Taylor

Paru le 13/08/2026

32 pages

Les Livres du Dragon d'Or

12,00 €

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Scannez le code barre 9782821219687
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