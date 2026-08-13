Calendrier Randonnées de France

Partez à l'aventure tout au long de l'année avec le calendrier 2027 Randonnées de France : 12 itinéraires inspirants pour les amoureux de nature et de grands espaces, sans jamais perdre le fil de votre organisation. Découvrez des randonnées mythiques : Ile d'Ouessant, la côte rocheuse et le phare de Créac'h ; site naturel protégé de la pelouse calcaire de Lorry-Mardigny (Lorraine) ; Hautes-Alpes, vallée du Crachet, Crévoux, Embrunais ; Pas-de-Calais, village d'Escalles au coucher de soleil, printemps ; parc naturel régional des Alpilles ; Canal de Garonne ; route des vins d'Alsace, vignoble à Turckheim ; Martinique, chemin de randonnée à la montagne Pelée depuis la commune du Morne-Rouge ; Puy de la Tourte (1704 m), Auvergne ; chemin en forêt près du château de Chenonceau ; Corse, sentier de randonnée jusqu'au refuge de Carrozzu, à travers la forêt de pins de la forêt de Bonifatu ; Hautes-Pyrénées, hauteur du cirque de Gavarnie, sous la brèche de Roland ; vallon du hameau de Valfroide autour du sentier du lac de Goléon, massif de l'Oisans, parc National des Ecrins. Calendrier mural au format 30x30 cm, à spirale métallique, facile à accrocher, avec de belles images et de la place pour noter l'organisation du quotidien ! Retrouvez 12 belles images en pleine page à raison d'une par mois. Le calendrier indique l'éphéméride, vacances scolaires par zone et jours fériés. Le calendrier est très pratique : à chaque journée sa case ! Avec suffisamment de place pour y noter les aspects pratiques du quotidien et organiser sa vie de famille. Il y a notamment une grande case centrale où écrire. Les photos sont légendées de textes détaillés. Depuis 15 ans, les calendriers des éditions Place des Victoires accompagnent joliment et utilement le quotidien de nombreuses familles !