Calendrie Van Gogh

Toute l'intensité et la couleur de Van Gogh dans un calendrier mural illustré d'exception. Plongez dans l'univers vibrant de Vincent van Gogh avec ce superbe calendrier mural Van Gogh 2027 au format 30 x 42 cm. A travers 12 oeuvres majeures du célèbre peintre néerlandais, ce calendrier artistique vous accompagne mois après mois dans un voyage au coeur du postimpressionnisme. Conçu comme un véritable objet de décoration, ce calendrier de 24 pages met à l'honneur les paysages tourmentés, les ciels étoilés, les champs lumineux et les compositions florales qui ont fait de Van Gogh l'un des artistes les plus admirés au monde. Les reproductions haute qualité révèlent toute la puissance expressive de sa touche picturale et l'éclat incomparable de ses couleurs. Entre émotion, lumière et mouvement, chaque illustration apporte une atmosphère unique à votre intérieur et transforme le quotidien en expérience artistique. Les points forts du calendrier Van Gogh 2027 : - Calendrier mural illustré 2027 ; - 12 reproductions d'oeuvres de Vincent van Gogh ; - Grand format : 30 x 42 cm ; - 24 pages richement illustrées ; - Impression de qualité aux couleurs intenses ; - idéal pour les passionnés d'art et de peinture ; Une idée cadeau élégante et culturelle. Des célèbres Tournesols à La Nuit étoilée, en passant par les paysages provençaux et les vergers en fleurs, ce calendrier célèbre toute la modernité et l'émotion de l'oeuvre de Van Gogh.