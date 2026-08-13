Réussir l'écrit 2 du CAPEPS et l'agrégation d'EPS

Ce livre situe la discipline EPS dans les enjeux éducatifs et sociaux contemporains. Il donne toutes les clés pour articuler savoirs théoriques et pratiques professionnelles afin de réussir le Jour J, le jour des concours (CÄPEPS et agrégation EPS). Cet ouvrage constitue un compagnon d'étude pour les étudiants et candidats préparant les concours de l'EPS (CAPEPS et agrégation). Ni un manuel de " prêt-à-penser ", ni un recueil de recettes méthodologiques, il offre : - un espace de réflexion articulant les notions aux programmes des concours, - les enjeux éducatifs contemporains, - des perspectives didactiques et pédagogiques ancrées dans les pratiques professionnelles. Il accompagne le lecteur dans la construction d'analyses argumentées des situations d'enseignement-apprentissage proposées, afin de l'aider à se préparer efficacement à l'épreuve écrite. Pensé comme un outil réflexif, il favorise l'articulation entre savoirs scientifiques et expériences de terrain, invitant chacun à circuler librement dans l'ouvrage, à faire dialoguer les notions et à construire un regard personnel et éclairé sur les situations professionnelles rencontrées en EPS.