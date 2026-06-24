Le Clou du Louvre

A Paris, en 1911, Vincenzo Peruggia, vitrier italien travaillant au musée du Louvre, rêve de rentrer au pays. Lorsqu'un mystérieux inconnu lui propose de dérober La Joconde contre une forte récompense, il accepte, ignorant à quel point cette audace bouleversera sa vie. Cachée sous un lit, l'oeuvre devient le centre de passions, de secrets et de fantasmes qui agitent une France en pleine effervescence, transformant un simple vol en l'une des affaires les plus surprenantes du début du XX siècle.