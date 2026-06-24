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#Roman francophone

Le Clou du Louvre

Paul Lacrampe

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A Paris, en 1911, Vincenzo Peruggia, vitrier italien travaillant au musée du Louvre, rêve de rentrer au pays. Lorsqu'un mystérieux inconnu lui propose de dérober La Joconde contre une forte récompense, il accepte, ignorant à quel point cette audace bouleversera sa vie. Cachée sous un lit, l'oeuvre devient le centre de passions, de secrets et de fantasmes qui agitent une France en pleine effervescence, transformant un simple vol en l'une des affaires les plus surprenantes du début du XX siècle.

Par Paul Lacrampe
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Paul Lacrampe

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Théâtre - Pièces

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Le Clou du Louvre

Paul Lacrampe

Paru le 24/06/2026

108 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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