Maîtres chez eux

Cet ouvrage explore l'histoire méconnue du mégaprojet hydroélectrique de Churchill Falls et son rôle dans la construction de l'identité et du nationalisme québécois. En mettant en lumière le territoire du Labrador et ses populations, souvent sacrifiés dans les récits dominants, le livre analyse comment ce projet a façonné les rapports interprovinciaux, les disputes politiques et le contrôle des ressources naturelles. A travers une approche géographique, discursive, économique et juridique, et en s'appuyant sur une vaste documentation - articles de presse, archives, procès et témoignages -, l'ouvrage révèle comment l'histoire "hydro-québécoise" s'est intimement construite en lien avec Terre-Neuve, tout en contribuant aux débats contemporains en écologie politique et à la compréhension du territoire québécois.