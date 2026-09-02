Destiny Unchain Online T03

Lorsque Crim dévoile sa technique de katana, le combat en 3v3 contre l'équipe d'Elmir prend un tournant décisif ! Crim invoque l'art secret des " neuf coups " , une contre-attaque fulgurante qui pourrait bien bouleverser le cours du duel. Mais de tels exploits ne passent pas inaperçus. Tandis que certains joueurs voient en Crim et son groupe de précieux alliés, d'autres, bien plus redoutables, commencent à s'intéresser à eux... Crim et ses acolytes sauront-ils s'entourer des bonnes personnes ?