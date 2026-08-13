Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Dagobert, culotté, mais à l'envers Des livres à la folie (pas douce) Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Le guide des bons plans étudiants

Emmanuelle Ndongo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Spécial étudiants : le guide indispensable pour trouver les aides financières et les bons plans pour se loger, se nourrir, se soigner, étudier, se détendre, se déplacer, sortir, voyager... Réussir ses études, c'est aussi être plus serein financièrement ! La vie étudiante est souvent synonyme de budget serré, mais de nombreuses solutions existent pour mieux s'en sortir. Ce guide pratique rassemble conseils, aides publiques, bons plans et stratégies simples pour réduire les dépenses essentielles : logement, alimentation, santé, sortie, transports ou équipements. Il explique aussi comment organiser son budget, utiliser les bons outils et activer les dispositifs d'aide souvent méconnus. Clair, concret et directement applicable, ce livre permet aux étudiants de vivre leurs études plus sereinement

Par Emmanuelle Ndongo
Chez Studyrama

|

Auteur

Emmanuelle Ndongo

Editeur

Studyrama

Genre

Orientation

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le guide des bons plans étudiants par Emmanuelle Ndongo

Commenter ce livre

 

Le guide des bons plans étudiants

Emmanuelle Ndongo

Paru le 13/08/2026

200 pages

Studyrama

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782759060603
9782759060603
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Juillettistes et Aoûtiens : six livres abandonnés sur une aire d’autoroute Livres brûlés, vitrines brisées : librairies et bibliothèques sous pression en France Fabien Clauw, le romancier maritime aux 250 000 lecteurs, est mort Les dirigeants de Louis Hachette Group payés l'équivalent de 67 Smic par an
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.