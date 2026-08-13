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CRPE L3 Toutes les épreuves Admissibilité + Admission

Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi

ActuaLitté
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Cet ouvrage propose tous les outils indispensables pour réussir l'ensemble les épreuves du nouveau CRPE, accessible dès la L3. Il contient l'essentiel pour préparer : Les deux épreuves d'admissibilité, avec : - Des sujets corrigés et des rappels de cours pour maîtriser les savoirs fondamentaux en français et en mathématiques - Des pistes d'entraînement et des exemples corrigés en vue d'acquérir des connaissances élémentaires dans les autres disciplines Les épreuves d'admission, avec : - Les conseils méthodologiques nécessaires à la préparation de l'exposé disciplinaire (en mathématiques ou en français) et à un échange permettant l'évaluation de la capacité d'expression et de réflexion - Des questions-réponses pour s'entraîner à l'entretien, qui vise à apprécier la motivation, la capacité à se projeter dans le métier enseignant et à transmettre et incarner les valeurs de la République

Par Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi
Chez Studyrama

|

Auteur

Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi

Editeur

Studyrama

Genre

Concours CRPE

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CRPE L3 Toutes les épreuves Admissibilité + Admission

Michèle Guilleminot, Manuelle Taoussi

Paru le 13/08/2026

300 pages

Studyrama

21,90 €

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Scannez le code barre 9782759060481
9782759060481
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