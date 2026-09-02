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A Couple of Cuckoos Tome 28

Miki Yoshikawa

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Hello, c'est moi, Sachi ! Je me suis mise dans une drôle de situation en disant à Shinjô, le garçon de première qui m'a demandé de sortir avec lui, qu'il devait d'abord obtenir la permission de mon frère... Voilà qu'il s'est mis en tête de défier Nagi en duel lors de la fête du sport de notre lycée ! Sauf que ce dernier n'a aucune intention de participer... #intello Course à trois jambes, course aux objets, franchissement d'obstacles... Nagi acceptera-t-il de mettre en pause ses révisions et de se bouger pour me rendre service ? Après tout, je suis sa petite soeur adorée, non ? #grandfrère Erika, elle, ne pense qu'à s'amuser et à profiter à fond de la toute dernière fête du sport des terminales. Quant à Hiro, elle est la présidente du comité d'organisation et il paraît qu'elle nous réserve à tous une sacrée surprise ! #ambiancedefolie

Par Miki Yoshikawa
Chez Pika Edition

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Auteur

Miki Yoshikawa

Editeur

Pika Edition

Genre

Shonen/garçon

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A Couple of Cuckoos Tome 28

Miki Yoshikawa trad. Soizic Schoonbroodt

Paru le 02/09/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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