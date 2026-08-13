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Réussir les épreuves orales

Sandrine Marichez

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Cet ouvrage s'adresse aux candidats préparant les épreuves orales d'admission aux concours administratifs (fonction publique d'Etat, territoriale ou hospitalière). Très complet, il propose une présentation détaillée des différents types d'épreuves orales (présentation en temps limité, entretien de connaissances...) spécifiques aux concours de catégories A, B et C, pour bien comprendre leur logique interne et les attentes du jury. Pas à pas, apprenez à... - maîtriser les différentes compétences attendues ; - établir un bon contact avec le jury en adoptant le comportement idéal ; - gérer votre stress ; - faire la différence par rapport aux autres candidats ; - vous préparer aux questions classiques ou plus délicates... De nombreux sujets proposés aux concours accompagnés de corrigés vous permettent de vous entraîner en situation et de tester vos connaissances. Enfin, une partie est consacrée à la présentation des institutions et de leur fonctionnement afin d'acquérir le socle de connaissances indispensables attendu des candidats aux concours de la fonction publique.

Par Sandrine Marichez
Chez Studyrama

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Auteur

Sandrine Marichez

Editeur

Studyrama

Genre

Concours administratifs

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Réussir les épreuves orales

Sandrine Marichez

Paru le 13/08/2026

156 pages

Studyrama

14,90 €

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Scannez le code barre 9782759060382
9782759060382
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