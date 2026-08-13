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Les 50 outils du coach

Meyer nathalie De, Solange Hémery, Nathalie de Meyer

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Véritable guide opérationnel, cet ouvrage propose 50 outils pratiques et concrets, inspirés de différents courants du coaching et enrichis de théories des sciences sociales. Ils sont rassemblés par ateliers thématiques afin d'aider le praticien à cadrer le coaching, à développer une posture de coach et à accompagner les coachés au fil des séances. Un atelier spécifique est consacré au coaching des hauts potentiels. Compagnon d'apprentissage et de perfectionnement, il offre aux coachs en devenir ou expérimentés une palette complète et éprouvée d'outils mais aussi des astuces ou conseils leur permettant d'apporter à leurs séances de la pertinence, de l'intuition et de la créativité.

Par Meyer nathalie De, Solange Hémery, Nathalie de Meyer
Chez Studyrama

|

Auteur

Meyer nathalie De, Solange Hémery, Nathalie de Meyer

Editeur

Studyrama

Genre

Coaching

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Les 50 outils du coach

Meyer nathalie De, Solange Hémery, Nathalie de Meyer

Paru le 27/08/2026

300 pages

Studyrama

26,90 €

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Scannez le code barre 9782759060344
9782759060344
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