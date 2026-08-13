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CRPE M2 Admissibilité

Sylvie Bernard, Vincent Carillion, Manuelle Taoussi

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Ce livre propose tous les outils indispensables pour réussir les épreuves écrites du CRPE. - La présentation des épreuves pour comprendre les attentes du jury - Des conseils méthodologiques indispensables à la réussite - Les savoirs disciplinaires en français et mathématiques - Les programmes scolaires des différentes matières - Des exercices d'entraînement et des exemples de questions - Des sujets d'annales avec corrigés pour se préparer en condition de concours

Par Sylvie Bernard, Vincent Carillion, Manuelle Taoussi
Chez Studyrama

|

Auteur

Sylvie Bernard, Vincent Carillion, Manuelle Taoussi

Editeur

Studyrama

Genre

Concours CRPE

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CRPE M2 Admissibilité

Sylvie Bernard, Vincent Carillion, Manuelle Taoussi

Paru le 13/08/2026

340 pages

Studyrama

24,90 €

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Scannez le code barre 9782759059829
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