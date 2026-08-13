CRPE M2 Admissibilité

Ce livre propose tous les outils indispensables pour réussir les épreuves écrites du CRPE. - La présentation des épreuves pour comprendre les attentes du jury - Des conseils méthodologiques indispensables à la réussite - Les savoirs disciplinaires en français et mathématiques - Les programmes scolaires des différentes matières - Des exercices d'entraînement et des exemples de questions - Des sujets d'annales avec corrigés pour se préparer en condition de concours