Omniscient Reader's Viewpoint Tome 11

Quatre des cinq calamités ont été éliminées. Il n'en reste plus qu'une : la calamité des invasions. Mais avant de s'en occuper, le deuxième choix du sponsor approche. Les constellations sont en ébullition, impatientes de voir si Dokja tiendra sa promesse, et surtout, qui il choisira. Mais notre héro est malin : pour échapper à la sélection, il élabore un plan avec Bihyeong et devient la cible de tous. Cependant... est-ce seulement pour éviter le choix du sponsor que Dokja est prêt à risquer sa vie ?