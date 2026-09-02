Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Omniscient Reader's Viewpoint Tome 11

Sleepy-C, Umi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quatre des cinq calamités ont été éliminées. Il n'en reste plus qu'une : la calamité des invasions. Mais avant de s'en occuper, le deuxième choix du sponsor approche. Les constellations sont en ébullition, impatientes de voir si Dokja tiendra sa promesse, et surtout, qui il choisira. Mais notre héro est malin : pour échapper à la sélection, il élabore un plan avec Bihyeong et devient la cible de tous. Cependant... est-ce seulement pour éviter le choix du sponsor que Dokja est prêt à risquer sa vie ?

Par Sleepy-C, Umi
Chez Pika Edition

|

Auteur

Sleepy-C, Umi

Editeur

Pika Edition

Genre

Manhwa

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Omniscient Reader's Viewpoint Tome 11 par Sleepy-C, Umi

Commenter ce livre

 

Omniscient Reader's Viewpoint Tome 11

Sleepy-C, Umi trad. Johanna Clausse

Paru le 02/09/2026

296 pages

Pika Edition

14,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043306976
9791043306976
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.