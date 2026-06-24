La gouvernance de crise

L'objectif de ce livre est de contribuer à l'amélioration du dispositif de gestion de crise, en particulier dans un contexte de crises multiples dont les effets se conjuguent. Il s'agit d'éviter que la situation n'échappe aux pouvoirs publics, notamment en raison d'un appareil juridique composé de nombreux textes disparates qui, de ce fait, manque de cohérence et de lisibilité. Une clarification de la nature et de l'étendue de ce dispositif juridique est donc indispensable, d'autant plus que la pensée straté­gique française, façonnée à partir de ce paradigme de la stratégie de sécurité nationale, en a fait son seul crédo. L'impact de ce dispositif de gestion de crise sur le principe de la séparation du pouvoir civil et du pouvoir militaire - un autre enjeu majeur largement sous-estimé aujourd'hui, alors qu'il a façonné l'Histoire de la France - est également examiné ici.