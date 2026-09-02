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Le dernier bistrot

Anna-Véronique El Baze, Baze anna-véronique El

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" Ca vous fait quoi de vous dire que vous risquez de mourir ce soir ? " Paris, un 24 décembre. La nuit est tombée. Les néons du Bar de l'Avenir clignotent sur la rue des Filles du Calvaire. C'est un soir comme tant d'autres dans ce vieux bistrot de quartier. Le patron essuie des verres à la chaîne. Fred, l'habitué, sirote un verre, calé dans son fauteuil roulant. Quelques esseulés viennent se réfugier dans le bar. Rokia, caissière de supérette ; Christophe, concessionnaire automobile ; Nour, jeune directrice des ressources humaines d'un grand groupe ; Marilyne, call girl ; et Fabrice, infirmier en unité psychiatrique. Chacun porte une histoire, des failles, des espoirs ou un désespoir. Le patron les jauge, étrangement silencieux. A 21 h 30, il verrouille sa porte, sort une arme et met la salle en joue. D'un coup le temps se compresse et se fige. Les dés sont jetés. Lauréate du prix Chien jaune 2025

Par Anna-Véronique El Baze, Baze anna-véronique El
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Anna-Véronique El Baze, Baze anna-véronique El

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

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Le dernier bistrot

Anna-Véronique El Baze, Baze anna-véronique El

Paru le 02/09/2026

201 pages

Hugo et Compagnie

6,90 €

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