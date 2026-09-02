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#Album jeunesse

Chat pas moi !

Anne Cortey, Fred Benaglia

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C'est l'histoire d'une petite " chouris " qui vient embêter le chat. Provoqué, le greffier pas finaud tombe dans le panneau et s'empresse de donner la chasse à l'intrépide. Evidemment, le lourdaud fait tomber tous les bocaux, qui se brisent par terre. CHATASTROPHE ! Qui a fait chat ? gronde l'épicier en colère. Chat pas moi, répond le chat à la dignité offensée. Chat qui alors ? Et ça continue sur ce mode chuintant et réjouissant, tout au long d'une course poursuite au scénario impeccable. Finalement puni, le chat fort marri sera sauvé par... son amie Petite Chouris ! A lire et répéter en boucle !

Par Anne Cortey, Fred Benaglia
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Anne Cortey, Fred Benaglia

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Tout-carton

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Chat pas moi !

Anne Cortey, Fred Benaglia

Paru le 02/09/2026

32 pages

Sarbacane Editions

11,90 €

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