C'est l'histoire d'une petite " chouris " qui vient embêter le chat. Provoqué, le greffier pas finaud tombe dans le panneau et s'empresse de donner la chasse à l'intrépide. Evidemment, le lourdaud fait tomber tous les bocaux, qui se brisent par terre. CHATASTROPHE ! Qui a fait chat ? gronde l'épicier en colère. Chat pas moi, répond le chat à la dignité offensée. Chat qui alors ? Et ça continue sur ce mode chuintant et réjouissant, tout au long d'une course poursuite au scénario impeccable. Finalement puni, le chat fort marri sera sauvé par... son amie Petite Chouris ! A lire et répéter en boucle !