Retour au sport LCA

Reprendre le sport et la compétiton après une blessure au genou, en particulier au ligament croisé antérieur. Rupture du ligament croisé antérieur : comment construire un retour au sport réellement maîtrisé ? Dans cet ouvrage, Geoffrey Memain et Maxime Gaspar proposent un guide concret pour comprendre la blessure, structurer la réathlétisation et objectiver chaque étape de la reprise. De la phase post-blessure aux tests de terrain, jusqu'à l'interprétation des résultats, cet ouvrage apporte des repères clairs, pratiques et applicables pour accompagner un retour au sport progressif, exigeant et sécurisé. Pensé pour répondre aux réalités du terrain, il permet de mieux orienter les choix, de limiter les approximations et d'aborder la reprise avec une approche à la fois structurée et individualisée.