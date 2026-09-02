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#Manga

Please save my Earth Tome 5

Saki Hiwatari

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Rin et Mikuro s'affrontent enfin dans un duel de pouvoirs extrasensoriels. L'arrivée de Haruko en renfort, déclenche la fureur de Rin, qui libère une puissance dévastatrice. Le combat dégénère et provoque une intense explosion. Gravement blessé, Rin sombre dans le coma et replonge dans son passé lorsqu'il était Shion. Né et élevé au milieu des champs de bataille, celui-ci est hanté par la violence de son quotidien. Il se souvient de sa méfiance envers la déesse Sarjalim, de la perte de Lazlo, son père adoptif, ainsi que de la rivalité qui l'opposait avec Gyokuran. Ainsi commence le récit du passé de Shion et de sa personnalité complexe. Saki Hiwatari est une mangaka incontournable, connue depuis plus de quarante ans. Elle débute en 1982 avec des histoires courtes, mais c'est avec Please Save My Earth qu'elle rencontre un immense succès. Ce monument de la SF s'étend sur 21 volumes, et donnera naissance à plusieurs suites et oeuvres dérivées. La série connaîtra également une adaptation en OAV de six épisodes, regroupés par la suite en un film. En France, la plupart de ses titres ont été publiés à l'époque par Delcourt et Tonkam. Nous sommes donc particulièrement heureux d'offrir aux fans de la première heure, comme aux nouvelles générations de lecteurs, l'occasion de redécouvrir cette autrice de talent et son univers unique, où se mêlent mystère, émotions et science-fiction.

Par Saki Hiwatari
Chez Panini France

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Auteur

Saki Hiwatari

Editeur

Panini France

Genre

Shojo/fille

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Please save my Earth Tome 5

Saki Hiwatari trad. Noé Garrigos

Paru le 02/09/2026

384 pages

Panini France

14,99 €

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