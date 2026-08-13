80 Champignons comestibles

Les 80 meilleurs champignons comestibles de France, du Nord à la Méditerranée, présentés dans des fiches très détaillées : description, biotope, époque de cueillette, comestibilité et intérêt gustatif, confusions. Pour chaque espèce, une grande photo + un dessin très détaillé du champignon, accompagnés de légendes indiquant les caractéristiques principales, pour une détermination précise. Une introduction pour se familiariser avec l'univers des champignons (formes, biologie, milieux de prédilection...) + un lexique pour comprendre les termes de mycologie. Des tableaux de confusion illustrés qui permettent de comparer une espèce toxique à l'espèce comestible qui lui ressemble. Le plus : 50 recettes pour cuisiner ses récoltes, des grands classiques (cèpes à la Bordelaise, morilles à la crème) aux plus originales (tartinade aux russules, tricholomes en marinière, etc.).