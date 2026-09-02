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Miles Morales T08 : La vengeance de Rabble

Cody Ziglar

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Deux voleurs dotés de super-pouvoirs sèment la panique à Brooklyn... et Spider-Man, épuisé par ses récents combats, n'est peut-être pas de taille face à ces nouveaux adversaires. Un coup de main de Misty Knight ne sera pas de refus ! Miles Morales, en revanche, se montre bien plus méfiant lorsque la Chatte Noire fait son apparition. En bonus : les conséquences du voyage de Miles dans l'univers Ultimate ! Alors que l'attente avant le dernier volet de la trilogie animée consacrée à Miles touche à sa fin, Spider-Man reste un personnage incontournable ! Ce tome marque le retour de Miles Morales, parti vivre quelques aventures dans l'ULTIMATE UNIVERSE. Et ce qu'il en rapporte pourrait avoir d'immenses conséquences pour l'univers Marvel !

Par Cody Ziglar
Chez Panini France

|

Auteur

Cody Ziglar

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Miles Morales T08 : La vengeance de Rabble

Cody Ziglar

Paru le 02/09/2026

176 pages

Panini France

19,00 €

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Scannez le code barre 9791039148832
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