Miles Morales T08 : La vengeance de Rabble

Deux voleurs dotés de super-pouvoirs sèment la panique à Brooklyn... et Spider-Man, épuisé par ses récents combats, n'est peut-être pas de taille face à ces nouveaux adversaires. Un coup de main de Misty Knight ne sera pas de refus ! Miles Morales, en revanche, se montre bien plus méfiant lorsque la Chatte Noire fait son apparition. En bonus : les conséquences du voyage de Miles dans l'univers Ultimate ! Alors que l'attente avant le dernier volet de la trilogie animée consacrée à Miles touche à sa fin, Spider-Man reste un personnage incontournable ! Ce tome marque le retour de Miles Morales, parti vivre quelques aventures dans l'ULTIMATE UNIVERSE. Et ce qu'il en rapporte pourrait avoir d'immenses conséquences pour l'univers Marvel !