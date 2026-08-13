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Casser le code !

Mathia Pagani

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On t'a dit que la programmation, c'était pour les autres. Ceux qui ont commencé tôt, qui adorent les maths et qui pensent en binaire. Ce livre te démontre le contraire. Sa méthode progressive et accessible permet de débuter sans jargon inutile, avec assez d'humour pour survivre aux premiers bugs et comprendre qu'une erreur bien comprise vaut mieux qu'un code qui fonctionne par hasard. A l'aide d'exemples très concrets, dès les premières pages, tu apprendras à avancer à ton rythme, à clarifier ta logique, à comprendre que le code se lit, se discute et s'améliore avec les autres, et à utiliser l'IA comme copilote sans lui abandonner le volant. A l'heure où les machines génèrent du code à la chaîne, savoir le lire, le corriger et le diriger devient une compétence rare et très recherchée. Que tu sois au début de ton parcours, en pleine reconversion ou déjà plongé dans le numérique, ce livre t'apprendra à coder et à penser autrement.

Par Mathia Pagani
Chez Eyrolles

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Auteur

Mathia Pagani

Editeur

Eyrolles

Genre

Code et compilateur

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Casser le code !

Mathia Pagani

Paru le 27/08/2026

Eyrolles

24,00 €

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Scannez le code barre 9782416024023
9782416024023
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