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#Comics

Prélude à War of Kings

Dan Abnett, Ed Brubaker, David Hine

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En volant les brumes tératogènes aux Inhumains, Vif-Argent déclenche une série d'événements qui pousse cette étrange espèce à déclarer la guerre à l'humanité. Mais lorsque les Skrulls lancent leur invasion secrète de la Terre, Flèche Noire et son peuple sont repoussés dans l'espace. Le conflit pourrait bien prendre une dimension cosmique ! Alors que l'événement IMPERIAL a redéfini l'univers cosmique Marvel, avec le lancement le mois dernier d'une nouvelle mouture de MARVEL UNIVERSE, ce recueil rassemble les sagas qui préparent le terrain du conflit War of Kings, qui a passionné les fans il y a une quinzaine d'années. L'occasion de découvrir des histoires comme Son of M ou Silent War, jamais rééditées en librairie jusqu'ici !

Par Dan Abnett, Ed Brubaker, David Hine
Chez Panini France

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Auteur

Dan Abnett, Ed Brubaker, David Hine

Editeur

Panini France

Genre

Comics Super-héros

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Prélude à War of Kings

Dan Abnett, Ed Brubaker, David Hine

Paru le 16/09/2026

1304 pages

Panini France

90,00 €

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