Créations surprenantes au barbecue

Le nouveau livre de Peter de Clerq, auteur à succès et maître du barbecue. Pour les passionnés de fumée, de feu et de saveurs pures Burgers juteux, côtes marinées et les meilleurs accompagnements Peter de Clerq vous apprend tout ce qu'il faut savoir sur le barbecue : de la première étincelle aux derniers charbons ardents. Découvrez de délicieuses recettes allant des plus classiques et copieuses aux plus raffinées et surprenantes. Peter vous guide pas à pas et vous apprend les ficelles du métier. Tous les plats sont des créations originales. Le livre du barbecue idéal pour tous ceux qui veulent impressionner leurs invités lors des premières journées ensoleillées de l'été.