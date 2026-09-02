Promets-moi d'aimer

Elle veut s'amuser pour effacer le passé... Il veut l'aider à écrire son avenir. Willow est fêtarde, insouciante, peut-être frivole pour les mauvaises langues. Mais qui sait réellement quelles blessures elle cache derrière son sourire ? Elle s'est sentie si abandonnée, enfant, qu'elle a ensuite décidé de ne vivre que pour elle et son bon plaisir. Pas d'attaches, et surtout pas de romance, l'idée d'aimer à nouveau et d'être brisée la terrifie. Pourtant quelqu'un semble tout savoir d'elle : Jayden, l'un de ses plus proches amis et sans doute le plus attentif, le plus tendre... et le plus respectueux de sa précieuse liberté ainsi que de son désir de célibat. A trop regarder en arrière, Willow ne risque-t-elle pas de passer à côté de sa plus belle histoire d'amour ? Tropes : #dramaromance #friendstolovers #goodboy. Niveau d'intensité : 1/4 Présence de trigger warnings. A propos de l'autrice Inès Leia a plusieurs casquettes : celles de lectrice, de blogueuse et d'autrice... En 2022, lorsqu'elle se lance dans l'écriture de son premier roman sur Wattpad, la jeune femme de dix-neuf ans rencontre un succès fulgurant. Depuis, près de 2 millions de lecteurs attendent impatiemment ses chapitres, et des milliers de passionnés de littérature suivent ses avis et conseils lecture sur ses réseaux sociaux.