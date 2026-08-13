Nino va sur le pot

Un livre animé de tirettes faciles à manipuler par les petites mains pour favoriser l'apprentissage du pot. Nino découvre un joli pot rouge à pois blancs. Heureusement, la fée Souris est là pour l'accompagner et lui promet une étoile chaque fois qu'il essaie. Nino choisit une culotte de grand, s'entraîne à s'asseoir sur le pot et apprend les gestes de la propreté : attendre le pipi, s'essuyer et se laver les mains. Même quand il n'y arrive pas encore, la fée Souris l'encourage... Une approche positive, avec encouragements pour apprendre la propreté en douceur, en jouant et en prenant confiance.