Bibbi dort chez sa mamie

Bibbi est heureuse, elle dort chez sa grand-mère ! Mais la joie laisse vite place à l'inquiétude lorsque doudou-chat disparaît. Où est-il ? Bibbi, une nouvelle héroïne attachante Bibbi ressemble à n'importe quel enfant de 2 ans : elle ressent intensément toutes sortes d'émotions (colère, frustration, joie...) en peu de temps. Le texte et les illustrations permettent d'accompagner en douceur les lecteurs. Des premières histoires autour des émotions Aux côtés de Bibbi, les petits lecteurs découvrent et apprennent à accepter les émotions ressenties dans la vie quotidienne, en se reconnaissant dans des situations simples et rassurantes.