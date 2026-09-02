Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Bibbi dort chez sa mamie

Ingrid Olsson, Charlotte Ramel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Bibbi est heureuse, elle dort chez sa grand-mère ! Mais la joie laisse vite place à l'inquiétude lorsque doudou-chat disparaît. Où est-il ? Bibbi, une nouvelle héroïne attachante Bibbi ressemble à n'importe quel enfant de 2 ans : elle ressent intensément toutes sortes d'émotions (colère, frustration, joie...) en peu de temps. Le texte et les illustrations permettent d'accompagner en douceur les lecteurs. Des premières histoires autour des émotions Aux côtés de Bibbi, les petits lecteurs découvrent et apprennent à accepter les émotions ressenties dans la vie quotidienne, en se reconnaissant dans des situations simples et rassurantes.

Par Ingrid Olsson, Charlotte Ramel
Chez Tourbillon

|

Auteur

Ingrid Olsson, Charlotte Ramel

Editeur

Tourbillon

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bibbi dort chez sa mamie par Ingrid Olsson, Charlotte Ramel

Commenter ce livre

 

Bibbi dort chez sa mamie

Ingrid Olsson, Charlotte Ramel

Paru le 02/09/2026

22 pages

Tourbillon

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791027614776
9791027614776
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.