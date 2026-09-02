La ligue des champions

Découvrez l'incroyable destin de Zandro Cizo, chat tigré de 17 ans promis à un avenir hors norme. Longtemps jugé trop frêle pour rivaliser au plus haut niveau, il devient pourtant l'un des derniers espoirs d'une Europe en perte de vitesse sur la scène footballistique. Sa trajectoire bascule grâce à Mattéo Di Magio, ancien champion bien décidé à ramener son continent au sommet. Dans ce nouveau tome, l'arc "Ligue des champions" entre enfin dans le vif du sujet : les matchs commencent, la pression monte, et chaque rencontre peut tout changer. Mais au-delà du terrain, la réalité du haut niveau s'impose : doutes, concurrence féroce, choix de carrière... Autant d'épreuves qui jalonnent le parcours d'un joueur et forgent les plus grands. Entre hommage au football d'hier et regard moderne sur ses enjeux, Aré signe une BD intense et authentique. Un véritable caviar, pour les passionnés comme pour les curieux.