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#Bande dessinée jeunesse

Gueule cassée

Johan Heliot

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Le combat d'un soldat " gueule cassée " pour vivre de sa peinture à Paris (1915-1920 En 1914, Jean a 17 ans et travaille déjà dans la même usine que son père. Impossible de s'imaginer y passer toute sa vie quand son plus grand rêve est de s'installer à Paris et devenir peintre. Déjà, il consacre toutes ses pauses et ses soirées à faire des croquis dans son carnet de dessin. Alors, quand éclate la guerre, Jean croit enfin arrivée sa chance de suivre son destin. Contre l'avis de ses parents, il s'engage dans l'armée, et est rapidement envoyé sur le front. Lors de son premier assaut, un obus éclate juste à côté de lui, le blessant gravement au visage. Jean se réveille à l'hôpital, défiguré, traumatisé. Heureusement, un ange blond veille à ses côtés... Une nouvelle vie commence pour lui, très différente de tout ce qu'il a pu imaginer. Arrivera-t-il à se reconstruire et à réaliser son rêve ? Une plongée sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale et dans le Paris artistique des années folles.

Par Johan Heliot
Chez Scrineo

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Auteur

Johan Heliot

Editeur

Scrineo

Genre

Romans, témoignages & Co

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Gueule cassée

Johan Heliot

Paru le 13/08/2026

274 pages

Scrineo

14,90 €

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