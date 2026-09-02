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Reincarnated As An Aristocrat T13

A Miraijin

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Après avoir remporté la bataille d'esprit contre Thomas, le bras droit de Basamark et stratège militaire, le camp de Kran a enfin pris le château de Berzud. Contrôlant désormais deux des trois grandes villes de la province de Miesian, la guerre de succession prend une tournure favorable. Une mission inattendue est confiée à Ars, auteur de ces exploits, provoquant un véritable tollé autour de lui ! Après un bref retour à Ranberg, Ars et ses compagnons se dirigent vers de nouveaux horizons... Alors qu'ils recherchent des talents exceptionnels pour se préparer à la prochaine bataille, qui va bien se présenter devant eux... ? ! Le 13e tome de cette saga très populaire sur la conquête d'un autre monde, où un noble sans envergure fonce tête baissée avec un talent caché à ses côtés !! - Résumé provisoire -

Par A Miraijin
Chez Kazé Editions

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Auteur

A Miraijin

Editeur

Kazé Editions

Genre

Shonen/garçon

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Reincarnated As An Aristocrat T13

A Miraijin

Paru le 30/09/2026

Kazé Editions

7,99 €

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Scannez le code barre 9782820355652
9782820355652
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