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La Mousson d’été et les écritures théâtrales contemporaines

Pierre Longuenesse

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Ce numéro de Registres met à l'honneur "La Mousson d'été" , lieu majeur des écritures théâtrales contemporaines depuis 1995. Ce numéro de la revue Registres est consacré à "La Mousson d'été" , rencontres internationales des écritures contemporaines pour la scène organisées chaque été depuis 1995 à Pont-à-Mousson, en Lorraine. A partir de cette expérience singulière, où se croisent lectures, mises en espace et ateliers autour de textes souvent encore inédits, le dossier explore les dynamiques de la création théâtrale contemporaine en France et à l'international. Les contributions réunies interrogent les enjeux artistiques et sociétaux portés par "La Mousson d'été" , pensée comme un véritable laboratoire du texte théâtral contemporain. Entre analyses de chercheur·ses et échanges avec les principaux acteur·ices de cette aventure, ce numéro met en lumière les liens étroits entre création, transmission et recherche, ainsi que le dialogue fécond entre auteur·ices, artistes, acteur·ices culturel·les, spectateur·ices et chercheur·ses.

Par Pierre Longuenesse
Chez Presses Sorbonne Nouvelle

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Auteur

Pierre Longuenesse

Editeur

Presses Sorbonne Nouvelle

Genre

Théâtre - Essais

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La Mousson d’été et les écritures théâtrales contemporaines

Pierre Longuenesse

Paru le 13/08/2026

206 pages

Presses Sorbonne Nouvelle

18,50 €

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9782379061677
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