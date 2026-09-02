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#Imaginaire

Noctance

Anthoine Delahaye

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Paris, la nuit, lors d'une fête Lise rencontre Moshir. Elle est entrée par la porte, il est tombé dans le jardin depuis un toit. Elle est engluée dans son désespoir, il est aussi fantasque que poète. Lise vient d'une famille très aisée. Moshir vit dans la roulotte de ses parents. Entre eux, le coup de foudre est immédiat. Sauf que Lise ne sait pas que Moshir appartient au monde de la nuit, que ses oreilles pointues ne sont pas un déguisement et qu'il est condamné à être dévoré par le Retors. Car Moshir est un noctambule, un noctard sublime, il appartient au petit peuple de Noctance dont les règles et les magies sont étrangères aux hommes. Ils n'auraient jamais dû se rencontrer, encore moins s'aimer, pourtant Lise et Moshir vont écrire ensemble une histoire d'amour inoubliable.

Par Anthoine Delahaye
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Anthoine Delahaye

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Mondes fantastiques

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Noctance

Anthoine Delahaye

Paru le 02/09/2026

473 pages

Editions du Rouergue

19,50 €

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