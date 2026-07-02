André Faggianelli, plus connu sous le pseudonyme de Gabriel de Gravone, est né à Ajaccio en 1887. Ce nom évoque le théâtre Saint Gabriel et le fleuve de la Gravona qui traversait la propriété de son père. Doté d'un physique avenant, d'un tempérament vif et créatif, et de multiples dons, il va, après une jeunesse insulaire entre Bastia et Ajaccio, affronter, en 1906, la vie parisienne, afin de devenir une grande vedette de théâtre dont les débuts furent soutenus par l'illustre Sarah Bernhardt elle-même ! Le cinématographe fera appel à lui. Il deviendra une étoile du cinéma muet qui brillera au générique de plusieurs films et particulièrement à celui d'un chef d'oeuvre du 7ème Art : La Roue d'Abel Gance. Comment cette étoile a-t-elle pu être oubliée si vite dans l'imaginaire collectif et particulièrement celui d'une île si prompte à glorifier et à cultiver la mémoire de ses plus illustres enfants ? La lecture de ses souvenirs annotés et complétés par Jean Pierre Mattei a pour ambition de réparer cet oubli car... les étoiles ne meurent jamais !