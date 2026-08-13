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Veilleuse

Benoît Jarry

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Rien ne destinait Hélène Vagliano à devenir une héroïne de la Résistance. Issue d'une famille fortunée, la jeune femme, sportive et pleine d'humour, aurait pu mener une vie de rêve. Elle a pourtant sciemment choisi le combat contre la tyrannie et la barbarie. Bien que vivant ensemble dans leur belle propriété des hauteurs de Cannes, la mère d'Hélène ignorait tout de l'engagement de sa fille, assassinée le 15 août 1944. Après sa mort, Danaé a naturellement repris le flambeau du combat de sa fille. Son objectif : que l'on n'oublie jamais le courage immense d'Hélène. A la lecture des lettres et documents écrits par Danaé et de nombreuses autres archives, Danaé raconte le parcours exemplaire de sa fille en le liant à celui du frère d'Hélène, Francis, prisonnier de guerre en Allemagne. Dés détails et épisodes ignorés surgissent. Veilleuse était le nom de guerre d'Hélène, il est devenu le symbole du combat pour la liberté.

Par Benoît Jarry
Chez Editions Campanile

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Auteur

Benoît Jarry

Editeur

Editions Campanile

Genre

Résistance

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Veilleuse

Benoît Jarry

Paru le 13/08/2026

216 pages

Editions Campanile

20,00 €

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