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Antiwoke - Un pénis et une barbe sont-ils des critères suffisants pour distinguer un homme d'une fem

Mickaël Rabier, Wilfried Mathurin

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Dans un contexte où ce que l'on nomme aujourd'hui le "wokisme" réduit la réflexion à des slogans moralisateurs et victimaires, ce court essai se veut une bouffée d'air frais : il propose de redécouvrir la philosophie comme une aventure intellectuelle joyeuse, ironique et parfois insolente, où l'on rit des dogmes actuels pour mieux les dépasser. La philosophie n'est pas un catéchisme laïc, ni une séance de culpabilisation identitaire ou de développement personnel : elle est une école de liberté, de lucidité et de courage. C'est pourquoi ce livre alterne rigueur conceptuelle et coups de griffe humoristiques, afin d'apprendre à se confronter aux idées sans les répéter servilement. L'hégémonie du wokisme nécessite de donner les moyens intellectuels à ceux qui veulent s'en émanciper voire livrer bataille. Puisque les idées depuis toujours mènent, démènent et parfois malmènent le monde, cet ouvrage a pour ambition de retrouver le sens commun philosophique contre toutes les déconstructions, reconstruire les esprits et fournir des arguments intellectuels dans la cadre de la bataille culturelle actuelle livrée dans les médias et dans l'enseignement depuis de nombreuses années. Wilfried Mathurin est professeur certifié de lettres et de philosophie. Mickaël Rabier est docteur en philosophie. Ils enseignent tous les deux au lycée.

Par Mickaël Rabier, Wilfried Mathurin
Chez Editions du Toucan

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Auteur

Mickaël Rabier, Wilfried Mathurin

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Sociologie

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Antiwoke - Un pénis et une barbe sont-ils des critères suffisants pour distinguer un homme d'une fem

Mickaël Rabier, Wilfried Mathurin

Paru le 07/10/2026

Editions du Toucan

16,00 €

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9782810013449
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