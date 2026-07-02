Quelle paix des cimetières en Algérie ?

Au delà des "pertes humaines" de la guerre d'Algerie dans les deux camps , un ouvrage de contributions multiples sur les morts et les disparus, civils ou militaires "morts pour la France" - et le cas des harkis - ou pour l'Algérie indépendante selon les trois temps : l'annonce de la mort et la préparation du corps, l'enterrement si possible et la commémoration par la nation. - Un ouvrage collectif sur la façon dont les morts et les disparus , des deux camps, ont été traités pendant la guerre d'Algérie - Un sujet rarement traité : les aspects matériels et pratiques de la mort et de la disparition : l'annonce, la préparation des corps, les rituels et la reconnaissance de la nation - Un ouvrage dirigée par deux chercheurs reconnus : Soraya Laribi, rédactrice en chef de Outre-Mers, revue d'histoire coloniale et impériale et Pierre Vermeren, professeur d'histoire contemporaine à l'Univerité Paris 1 Panthéon-Sorbonne