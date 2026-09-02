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7fates Chako Tome 7

Bts, Hybe

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La lutte finale commence... Submergés par les monstres, Hupo et Zeha décident de former une alliance pour sauver Shinshi. Le combat est sans pitié, chacun jette toutes ses forces dans la bataille, poussant même Flocon à emprunter sa forme originelle de monstre pour contre-attaquer ! Zeha, lui, se découvre un pouvoir peut-être capable de le détruire, mais a besoin des autres pour récupérer assez de puissance et lancer son assaut. Est-ce que cette entente entre les Beoms et les humains suffi ra à remporter la victoire ? L'heure de vérité a sonné, l'union fera la force ou plongera le monde dans les ténèbres...

Par Bts, Hybe
Chez Hugo et Compagnie

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Auteur

Bts, Hybe

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Sonyun (shonen)

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7fates Chako Tome 7

Bts, Hybe trad. Charlotte Connan de Vries

Paru le 02/09/2026

252 pages

Hugo et Compagnie

14,95 €

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