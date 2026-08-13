Loai Herbawi est un garçon doux, sensible et brillant qui vit à Al-Khalil, en Cisjordanie, dans une famille connue pour la fabrication de keffiehs de grande qualité. Moqué à l'école pour ses excellents résultats et pour ses cheveux roux hérités de sa mère, il s'enferme peu à peu dans une spirale d'isolement et de violence psychologique. Son unique point d'appui devient son amitié avec Ahmad, le garçon au keffieh orange, rebelle et charismatique, appelé à marquer profondément son parcours. Avec une écriture sensible et prenante, Alae Al Said raconte une formation de soi qui mêle identité, famille, résistance et mémoire, sur fond de société palestinienne et des événements tragiques de la guerre des Six Jours (1967).