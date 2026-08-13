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#Roman étranger

Le garçon au keffieh orange

Said alae Al, Alae Al Said

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Loai Herbawi est un garçon doux, sensible et brillant qui vit à Al-Khalil, en Cisjordanie, dans une famille connue pour la fabrication de keffiehs de grande qualité. Moqué à l'école pour ses excellents résultats et pour ses cheveux roux hérités de sa mère, il s'enferme peu à peu dans une spirale d'isolement et de violence psychologique. Son unique point d'appui devient son amitié avec Ahmad, le garçon au keffieh orange, rebelle et charismatique, appelé à marquer profondément son parcours. Avec une écriture sensible et prenante, Alae Al Said raconte une formation de soi qui mêle identité, famille, résistance et mémoire, sur fond de société palestinienne et des événements tragiques de la guerre des Six Jours (1967).

Par Said alae Al, Alae Al Said
Chez Gremese International

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Auteur

Said alae Al, Alae Al Said

Editeur

Gremese International

Genre

Littérature Italienne

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Le garçon au keffieh orange

Said alae Al, Alae Al Said

Paru le 17/09/2026

Gremese International

20,00 €

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Scannez le code barre 9782366774566
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