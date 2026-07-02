L'école privée en République du Congo

L'essor de l'école privée au Congo-Brazzaville suscite autant d'espoirs que d'interrogations. Entre libéralisation du système éducatif, multiplication des établissements, défis de qualité et enjeux socio-économiques, le secteur occupe désormais une place essentielle dans la formation de la jeunesse congolaise. A travers une analyse lucide, documentée et engagée, cet ouvrage met en lumière les réalités, les dérives, mais aussi les immenses potentialités de l'éducation privée lorsqu'elle est bien encadrée. Il ouvre des pistes de réflexion et propose des orientations pour bâtir un partenariat équilibré entre public et privé, au service d'une école plus efficace et plus juste. Ce livre interroge en profondeur le rôle de l'école privée dans la société congolaise contemporaine : sa contribution à la réduction du chômage, son impact sur la carte scolaire, ses performances académiques, ses fragilités juridiques, ses responsabilités sociales et son rôle dans la transformation du paysage éducatif. L'auteur y adopte un ton réaliste, sans complaisance, mais constructif, afin de participer au débat national sur l'avenir de notre système éducatif.