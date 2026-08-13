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#Roman jeunesse

Amis pour la vie

Thomas Tessier, Ella Coalman

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Une première lecture tendre et émouvante sur l'adoption d'un chien et l'amitié entre un enfant et son animal. Gabi rêve d'avoir un chien. Un jour, ses parents l'emmènent dans un refuge pour adopter un animal. Là, au fond d'une cage, une petite chienne le regarde : Alaska. Entre eux, c'est le coup de coeur. Cette histoire tendre accompagne les enfants dans leurs premières lectures autonomes tout en abordant des thèmes forts comme l'adoption, la responsabilité et l'empathie envers les animaux. Intégré à la collection " Je lis avec les Alphas ", ce livre propose un texte adapté aux lecteurs débutants, avec une typographie pensée pour faciliter le décodage et la compréhension.

Par Thomas Tessier, Ella Coalman
Chez Récréalire

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Auteur

Thomas Tessier, Ella Coalman

Editeur

Récréalire

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Amis pour la vie

Thomas Tessier, Ella Coalman

Paru le 20/08/2026

Récréalire

4,95 €

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Scannez le code barre 9782366472110
9782366472110
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