Quand la vie bien coiffée d'Emmanuel bascule... Depuis qu'il est petit, Emmanuel fait craquer tout le monde avec sa jolie bouille et sa crinière de lion ! Aujourd'hui il a tout pour plaire : un job stylé dans la mode, un physique attrayant, des collègues sous le charme et un succès insolent sur les applis de rencontre ! Mais le jour où un stagiaire sans gêne lui assomme la terrible vérité, tout bascule : Emmanuel perd ses cheveux. Un trou au sommet du crâne va le plonger dans la paranoïa. Car Emmanuel le sait, perdre ses cheveux, c'est perdre bien plus... c'est voir sa virilité vaciller, prendre un coup de vieux dans un monde où règnent les apparences. Effrayé, déprimé, Emmanuel refuse de devenir comme tous ces bonhommes chauves, au crâne luisant. Et s'il n'avait plus de copine, ou pire, plus aucune promotion ? Face à cette tragédie capillaire tous les moyens sont bons : lotions miracle, casques futuristes, voyages improbables ... Emmanuel va tout tenter pour sauver son capital capillaire et, accessoirement, son ego XXL. Entre drames au bureau, fiasco amoureux et un cousin toulousain prêt à tout pour l'aider dans sa quête existentielle, cet album hilarant, tendre et cruel à la fois, nous invite à entrer dans la tête d'un homme au bord d'une crise de nerfs. A travers cette comédie dramatique pleine d'audace où l'on retrouve le trait spontané de l'autrice, Florence Dupré la Tour interroge nos obsessions, la société du paraitre, les normes de beauté... Un délice.