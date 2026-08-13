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#Roman jeunesse

Bon anniversaire

Ella Coalman

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Une histoire tendre et pleine de suspense autour d'un anniversaire surprise pour accompagner les premières lectures. Aujourd'hui, Gabi fête ses sept ans. Pourtant, rien ne se passe comme prévu : la maison est calme, personne ne semble se souvenir de son anniversaire... Et si tout le monde avait oublié ? A travers cette histoire pleine d'émotions et de surprise, l'enfant suit Gabi dans l'attente et la découverte d'un moment joyeux et rassurant. Ce récit, proche du quotidien des enfants, aborde des thèmes forts comme la famille, le partage et la joie de la fête. Ce titre s'inscrit dans la collection " Je lis avec les Alphas ", conçue pour accompagner les premiers apprentissages de la lecture grâce à une progression adaptée et une typographie facilitant le déchiffrage.

Par Ella Coalman
Chez Récréalire

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Auteur

Ella Coalman

Editeur

Récréalire

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Bon anniversaire

Ella Coalman

Paru le 20/08/2026

32 pages

Récréalire

4,95 €

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Scannez le code barre 9782366472103
9782366472103
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