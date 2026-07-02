Dans les rêts des souvenirs

Ces fragments s'offrent, souvent la nuit, après une journée dédiée à la peinture, à la gravure, à la photographie ou au livre d'artiste. Ils sont ainsi étroitement liés à la réflexion qui anime l'oeuvre dans sa globalité. Le PEU, le MOINDRE, la QUESTION constituent l'axe du travail. Inutile de chercher une réponse. L'artiste se contente d'accueillir ce qui lui est offert ; il en accepte tous les défis, au risque bienvenu de voir apparaître d'autres idées imprévues. S'il note avidement "ce qui vient", il remanie ensuite longuement ces textes pour ne conserver que ce qui l'a étonné et ce qui génère une question. Au lecteur la liberté d'imaginer. L'auteur ne "travaillant jamais suivant un thème préétabli", il reçoit le chant au moment où il se propose. Ce n'est qu'ensuite qu'un ordre de présentation est choisi.