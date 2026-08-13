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Maroc à domicile

Rim Affaya

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Camionnettes surchargées, agences de fortune, négociations à la douane... au fil des kilomètres avalés reliant Tanger, Paris ou Bruxelles, cet ouvrage plonge dans l'univers fascinant des moul car. Ces transporteurs indépendants, qui acheminent colis et bagages entre les deux rives, façonnent une économie inventive où le scotch et les carnets remplacent les infrastructures officielles. En racontant leurs trajectoires, l'enquête montre comment ces acteurs de l'ombre ont construit un véritable espace transnational euro-marocain. Elle révèle une " logistique du lien " fondée sur la confiance et les ruses du quotidien, qui reconfigure les frontières et redonne chair aux migrations. On y découvre enfin comment des objets ordinaires deviennent des véhicules d'attachement, de solidarité et de mobilité sociale.

Par Rim Affaya
Chez Editions du Croquant

|

Auteur

Rim Affaya

Editeur

Editions du Croquant

Genre

Transports

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Maroc à domicile

Rim Affaya

Paru le 13/08/2026

130 pages

Editions du Croquant

13,00 €

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