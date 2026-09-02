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Droit bancaire

Anne-Claire Rouaud

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Un ouvrage de référence pour comprendre les enjeux actuels du secteur bancaire et sécuriser sa pratique professionnelle. Cet ouvrage propose une étude complète et structurée du droit bancaire, profondément renouvelé par les innovations technologiques, les crises économiques et les réformes européennes. Il analyse notamment l'impact majeur de l'Union bancaire européenne, qui a transféré la supervision des établissements de crédit au niveau de l'Union. L'ouvrage couvre l'ensemble du statut bancaire : définition des opérations de banque, régime des établissements de crédit, encadrement et supervision (ACPR), traitement des difficultés bancaires, obligations professionnelles et relations interbancaires.

Par Anne-Claire Rouaud
Chez LexisNexis

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Auteur

Anne-Claire Rouaud

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit des affaires

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Droit bancaire

Anne-Claire Rouaud

Paru le 10/09/2026

750 pages

LexisNexis

45,00 €

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Scannez le code barre 9782711045037
9782711045037
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