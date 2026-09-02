Un ouvrage de référence pour comprendre les enjeux actuels du secteur bancaire et sécuriser sa pratique professionnelle. Cet ouvrage propose une étude complète et structurée du droit bancaire, profondément renouvelé par les innovations technologiques, les crises économiques et les réformes européennes. Il analyse notamment l'impact majeur de l'Union bancaire européenne, qui a transféré la supervision des établissements de crédit au niveau de l'Union. L'ouvrage couvre l'ensemble du statut bancaire : définition des opérations de banque, régime des établissements de crédit, encadrement et supervision (ACPR), traitement des difficultés bancaires, obligations professionnelles et relations interbancaires.