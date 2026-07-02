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Histoire de la gastronomie pour tous

Yves Rouèche

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De l'invention du feu à la reconnaissance du repas gastronomique des Français par l'Unesco, Histoire de la gastronomie pour tous propose, en deux tomes, une fresque magistrale de plus de 400 000 ans d'histoire culinaire. A la croisée de l'histoire, de la culture et de l'art de vivre, il retrace, avec rigueur et clarté, l'évolution des pratiques alimentaires, des techniques et des goûts qui ont façonné les civilisations. Ce tome 2 explore la naissance de la gastronomie, l'avènement des restaurants parisiens, l'influence des chefs emblématiques, la restauration dans les palaces, le régionalisme culinaire, la nouvelle cuisine, jusqu'aux révolutions gastronomiques contemporaines. Conçu comme un véritable ouvrage de référence, accessible sans compromis sur l'exigence historique, ce livre se distingue par une approche fondée exclusivement sur des faits documentés, loin des mythes et légendes. Il s'adresse aussi bien aux étudiants, enseignants et professionnels des métiers de bouche qu'aux passionnés et curieux, désireux de comprendre comment la gastronomie est devenue un patrimoine culturel majeur de notre pays.

Par Yves Rouèche
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Yves Rouèche

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Histoire de la gastronomie

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Histoire de la gastronomie pour tous

Yves Rouèche

Paru le 02/07/2026

266 pages

Editions L'Harmattan

27,00 €

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Scannez le code barre 9782336624068
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