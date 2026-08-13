Audiberti - De la rue Saint Esprit à la rue du Dragon

Audiberti est né rue du Saint-Esprit à Antibes, lieu inspirant. Il monte à Paris et devient un des fidèles de La Nouvelle Revue française et des éditions Gallimard. Hélène Lavasse, méridionale, journaliste, poète, romancière et dramaturge comme lui, est sa secrétaire, sa confidente, voire sa complice, rue du Dragon. Sous leurs plumes s'élaborent des projets, des réussites (Coeur à cuire, La Fourmi dans le corps) mais aussi des abandons de pièces de théâtre ou de romans. Il s'agit d'un véritable laboratoire littéraire. C'est aussi l'histoire d'une amitié, avec ses brouilles et ses réconciliations. C'est encore le dévoilement d'une femme, d'une écrivaine, victime de son temps, qui ne parvient pas à se faire publier. Audiberti, de son côté, ne cesse d'évoquer, d'invoquer l'esprit d'Antibes qui l'anime.