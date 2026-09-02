Code des sociétés et autres groupements 2027

L'ouvrage complémentaire et indispensable du Code de commerce 1/ Un code complet : tout ce qui intéresse les sociétés, les associations, les fondations, les groupements ainsi que les marchés financiers réuni dans un seul code. 2/ Un code rédigé par des auteurs de renom. 3/ Recommandé aux examens : s'agissant d'un code annoté, ce code peut être autorisé en examen. Ce code est un code d'éditeur. Il regroupe selon un plan précis les textes intéressant non seulement les sociétés mais également les autres groupements. Par autres groupements, il faut entendre les GIE, la société européenne, l'indivision, l'association, la fondation mais également tous les groupements spécifiques : sociétés agricoles, avocats, assurances, banques etc.