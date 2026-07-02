Le message soufi d'Hazrat Inayat Khan

Ce volume rassemble six des premières oeuvres du maître soufi Hazrat Inayat Khan. Son titre est tiré de Un message soufi de liberté spirituelle, seul ouvrage rédigé personnellement par Hazrat ; tous ses autres enseignements publiés proviennent de transcriptions de ses paroles. Les textes réunis ici -Aqibat : La vie et la mort, Le phénomène de l'âme, L'amour, humain et divin, Perles de l'Océan invisible et De la métaphysique- sont issus de ses enseignements et conversations à Londres durant la Première Guerre mondiale, alors que son Ordre soufi prenait forme. Un message soufi de liberté spirituelle offre une introduction concise au soufisme. Aqibat, Le phénomène de l'âme et De la métaphysique développent des réflexions qui annoncent les enseignements du Grand cycle de l'âme. L'amour, humain et divin expose la philosophie de "l'Ecole d'Amour" soufie à travers des récits orientaux, tandis que Perles de l'Océan invisible rassemble de brèves méditations spirituelles. L'ensemble du volume témoigne de la flamme de sagesse et d'amour qui animait ce cercle d'initiés à Londres au coeur de la guerre - une lumière qui demeure vivante pour les chercheurs d'aujourd'hui.